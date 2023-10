Inklusive Wohnkosten liegt in München der teuerste Flecken in Deutschland. Das Leben in der bayerischen Landeshauptstadt ist um ein Viertel (25,1 Prozent) teurer als im deutschen Durchschnitt. Es folgen der Landkreis München (16,7 Prozent), Frankfurt am Main (15,9) und Stuttgart (14,8).

München (Bayern), +25,1 Prozent Landkreis München (Bayern), +16,7 Prozent Frankfurt am Main (Hessen), +15,9 Prozent Stuttgart (Baden-Württemberg), +14,8 Prozent Landkreis Starnberg (Bayern), +14,3 Prozent Hamburg, +11,5 Prozent Heidelberg (Baden-Württemberg), +11,5 Prozent Landkreis Miesbach (Bayern), + 9,8 Prozent Mainz (Rheinland-Pfalz), +9,6 Prozent Köln (Nordrhein-Westfalen), +9,4 Prozent