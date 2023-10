Lawine tötet bekannte Bergsteigerin (32) in Tibet - ihre Weltrekord-Rivalin wird vermisst

Als erste Amerikanerin will Gutu die 14 höchsten Berge der Welt erklimmen, Gina Marie Rzucidlo hat dasselbe Ziel. Die beiden Frauen liefern sich einen direkten Wettlauf am Berg, sind mit erfahrenen Sherpas auf dem Weg in Richtung Gipfel. Doch beide kommen dort nicht an.

Denn kurz nacheinander sollen Schneemassen auf die Extremsportler niedergegangen sein, berichtet die Himalayan Times. Von einem Basislager am Berg aus sei eine Rettungsmission losgeschickt worden, berichtet das Blatt unter Berufung auf Quellen aus dem Lager. Doch die Retter kommen zu spät: Sie können nur noch die Leichen von Gutu und ihrem Begleiter Mingmar Sherpa bergen. „Das Team hat zwei Leichen geborgen“, zitiert die Himalayan Times Zeugen aus dem Camp.