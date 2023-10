Seit mehr als 20 Jahren ist Petra Dörr Weddingplannerin in der Stadt und hat schon so viele Paare getraut, dass sie mittlerweile wohl ein ganzes Fußballstadion mit ihnen füllen könnte. Petras Konzept: Brautpaare im Minutentakt unter die Haube bringen, aber ganz romantisch in ihrer eigenen Hochzeitskapelle mit Stil. Trotzdem kann das dann schon mal bei Familienangehörigen für einen ziemlichen Überraschungsmoment sorgen.

Wie der im Falle eines deutschen Brautpaares aussieht, können Sie sich oben im Video anschauen.

Lese-Tipp: Do's and Don'ts! Hochzeitsknigge für Gäste: DAS lassen Sie besser bleiben