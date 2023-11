Was für ein Erfolg!

Kayleigh Williamson aus Texas kann mächtig stolz auf sich sein, denn: Sie hat als eine der ersten Frauen mit Down-Syndrom den Marathon in New York City bestritten – und damit Geschichte geschrieben! Jahrelang bereitet sich die 33-Jährige darauf vor. Am vergangenen Wochenende ist es endlich so weit: Über 42 Kilometer gilt es zu schaffen. Immer an ihrer Seite? Mutter Sandy Williamson. Wie diese den denkwürdigen Tag erlebt und was den Lauf so besonders gemacht hat – im Video. (lel/vdü)

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp – HIER direkt ausprobieren!