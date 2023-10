Den „perfekten Menschen“ kreieren – dieser Aufgabe hat sich „The Bulimia Project“ angenommen und dafür verschiedene Bildgeneratoren getestet, darunter DALL-E 2, Stable Diffusion und Midjourney. Der ernste Hintergrund: „The Bulimia Project“ ist eine Plattform, die sich für Menschen mit Essstörungen einsetzt und aufklären will. Verzerrte Ideale, inspiriert von Social Media – das Projekt will mit den von Instagram und Co. beeinflussten Bildern zeigen, wie besorgniserregend die gängigen Vorstellungen von Schönheit oft sind.