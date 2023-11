30 Sekunden Sprachaufnahme per Video – mehr braucht das Übersetzungstool nicht, um eine Version von uns entstehen zu lassen, die außer Deutsch und Englisch beispielsweise auch akzentfrei Hindi, Portugiesisch oder Polnisch spricht. Er wolle Sprachbarrieren niederreißen und eine weltweite Kommunikation ermöglichen, so Joshua Xu, CEO und Mitgründer von HeyGen.

Lese-Tipp: Wirtschaftsministerium warnt vor Deepfake-Video: Diese Worte hat Robert Habeck nie zu Sandra Maischberger gesagt!

Und das Interesse an Kommunikation ist auf jeden Fall da: Die Übersetzungs-KI ging zwischenzeitlich so stark viral, dass die Website immer wieder zusammenbrach. Viele sind begeistert von der technischen Umsetzung, anderen ist diese Entwicklung nicht ganz geheuer – aus gutem Grund, wie Eva-Maria Weiß, KI-Expertin von heiseonline, einschätzt: „Ganz einfache Geschichten kann es super übersetzen und dann ist es total schwierig bis unmöglich zu erkennen, was echt ist.“ (rka)