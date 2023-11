Über viele Jahre hinweg läuft die Niederländerin beim Bundesligisten aus Dresden auf, zählt zu den Topstars der Mannschaft und gewinnt gleich dreimal die deutsche Meisterschaft. 2021 kehrt die Libera in ihre Heimat zurück und verkündet im Sommer ihr Karriereende. Jetzt schockt sie ihre Fans mit einer schlimmen Diagnose auf Instagram: Schoot ist an Krebs erkrankt.

„Ich hätte nie erwartet, dass mir das passiert, aber am 11. Oktober um 17.18 Uhr bekam ich einen Anruf, der meine Welt für einen Moment stilllegte: 'Es ist nicht okay, du hast Krebs'“, habe es am anderen Ende der Leitung geheißen, wie Schoot berichtet. Die genaue Art der Erkrankung gibt sie aber nicht bekannt.

Trotz des ersten Schocks möchte sich die Sportlerin aber nicht unterkriegen lassen – sondern kontert mit einer starken Kampfansage!