Limburg hat, wie viele andere Städte, ein ernsthaftes Taubenproblem. Etwa 700 Vögel sollen dort leben. Dass sie überall hin koten und alles dreckig machen, ist klar. Doch ebenso ist es mittlerweile überall angekommen, dass es diverse Lösungen gibt, die das Entstehen eines neuen Taubenlebens verhindern. Ohne Gewalt. Zum Beispiel Verhütungspillen. Oder Taubenhäuser. Man kann auch Eier in Nestern austauschen. Es gibt zahlreiche Städte, die diese Methoden anwenden, unter anderem Hamburg. Genau das haben auch die Grünen und Tierschützer in Limburg verlangt. Doch der Umweltausschuss ist sicher: Erst Genickbruch, und erst wenn die Anzahl abnimmt, in Taubenhäusern die Geburtenkontrolle einführen. Das kostet nämlich nur 20.000 Euro.

Lese-Tipp: Sie fütterte jahrelang die Ratten der Lüfte - jetzt muss Taubenfreundin in den Knast!

Ich sehe darin eine schlechte Botschaft: Töte, was dich nervt! Und ein schwacher Trost: Vielleicht fällt kurz vor dem Ende ja noch was Flüssiges vom Himmel, wenn die Verwaltung gerade in den wohl verdienten Feierabend geht...