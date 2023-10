Kind stirbt an Fentanyl-Überdosis in New Yorker Kita – Vater: „Wir dachten, er sei da gut aufgehoben”

Horror-Szenario in New Yorker Kita!

Dieser Vorfall macht sprachlos: Ein 22 Monate altes Kleinkind ist an einer Fentanyl-Überdosis gestorben. Das Kind soll in einer New Yorker Kita im Stadtteil Bronx an das hochdosierte Schmerzmittel gekommen sein. Jetzt spricht der Vater über den Verlust seines Sohns.