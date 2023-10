Am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr hat die Besatzung festgestellt, dass ein Mann fehlt. Der mysteriöse Fall wird daraufhin der Wasserschutzpolizei in Kiel gemeldet. Die startet eine Suchaktion auf dem Nord-Ostsee-Kanal, doch von dem Seemann fehlt jede Spur, schreiben die Kieler Nachrichten. Von dem 38-jährigen Mann sind nur noch die Schuhe übriggeblieben, so der Bericht.

Unklar ist für die Polizei zunächst noch, ob es sich um einen Suizid handelt. Denkbar ist auch, dass der Seemann sich absetzen wollte. Die Wasserschutzpolizei suchte auch weiträumig das Ufergebiet ab.

Lese-Tipp: Dramatische Aufnahmen – Ehemann schmeißt seine Frau über Bord einer Fähre