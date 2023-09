„Was lebenswert ist und was jemand für sich als Lebensqualität empfindet, das ist ja sehr individuell. Für meinen Vater war das Glas Bier am Ende seines Lebens absolute Lebensqualität“, erklärt Petra ihre Entscheidung gegen die Verfügung. Gemeinsam mit ihrem Freund und Arzt Gero Moog schreibt sie ein Buch über ihre persönliche Erfahrung mit dem Tod ihres Vaters. „Letztendlich ist natürlich dieser intimste Moment, den der Mensch so erlebt außer der Geburt, nicht bis ins Detail planbar und da bedarf es, glaub ich, schon einer großen Empfängnis auf allen Seiten“, bedenkt Gero Moog bei der Entscheidung für oder gegen eine Patientenverfügung.