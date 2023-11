Dieses Krokodil stürzt sich in einen erbitterten Kampf mit einem hungrigen Löwen.

Im Kirkman’s Kamp in Südafrika genießt ein Löwe gerade seine neueste Beute, doch plötzlich greift ein Krokodil an. Es beginnt ein spektakulärer Kampf um den Büffelkadaver. Wer am Ende siegt und wer hungrig zurückbleibt, das sehen Sie im Video. (mel)

