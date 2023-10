Kalifornien: Hai attackiert Schwimmer - jetzt wird der Mann vermisst

Hilfskräfte suchen noch bis spät in die Nacht nach dem Mann. Bisher gilt er jedoch weiterhin als vermisst. In der Gegend um Marin County kommen Haiangriffe in der Regel eher selten vor. Rettungskräfte hoffen, den Mann bald finden zu können. "Je mehr Zeit verstreicht, desto geringer ist die Überlebenschance", erklärt einer der Einsatzkräfte. Bei der aktuellen Attacke handelt es sich um die 32. in den USA. Um welche Art von Hai es sich in dem beschriebenen Fall handelt, ist nicht bekannt. (xes)

