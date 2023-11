Der Unfall passiert am Mittwochmorgen (1. November) auf der A1 in Richtung Bremen. „Der 56-jährige Fahrer eines mit Kakao beladenen Sattelzugs erkannte den stehenden Verkehr zu spät und krachte seitlich in einen ungeladenen Geflügeltransporter“, teilt die Polizei Osnabrück am Mittwoch mit. Bei dem Aufprall reist die Ladefläche des Lkw auf und das süße Pulver verteilte sich auf dem Asphalt. „Wegen der Endposition der beteiligten Auflieger war die gesamte Autobahn für den nachfolgenden Verkehr fortan vollständig blockiert“, so die Polizei.

