Joel wird nicht in Pragsdorf beerdigt.

Der Sechsjährige, der am 14. September getötet wurde, soll in Neubrandenburg beigesetzt werden. Das gab seine Familie jetzt bekannt. Die Trauerfeier für den getöteten Jungen soll am 17. Oktober im engsten Familienkreis stattfinden. Die Stadt Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern ist etwa zehn Kilometer von Pragsdorf entfernt.