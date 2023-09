Dass der mutmaßliche Täter aus dem Dorf kommt und gerade mal 14 Jahre alt ist – für die Bewohner des Ortes Pragsdorf ist das unbegreiflich. Umso größer ist der Schock aber wohl für Joels Familie, die den 14-Jährigen gut gekannt hat. Laut Joels Mutter ging er bei der Familie ein und aus – und war auch bei Familienfesten und Joels Einschulung mit dabei.

Kaum zu fassen, dass er den kleinen Joel am 14. September mit mehreren Stichen getötet haben soll. Doch die Beweislast spricht gegen ihn. Er gilt als dringend tatverdächtig, denn DNA-Spuren an einem im Gestrüpp gefundenen Messer – der mutmaßlichen Tatwaffe – hatten die Polizei auf seine Spur geführt. Zudem soll er anscheinend auch schon früher aggressives Verhalten gegenüber Kindern gezeigt haben und war er der letzte, mit dem Joel an Tatabend unterwegs war. Bei den Befragungen verstrickte er sich in Widersprüche. (ibü)