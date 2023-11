Zu „höchster Vorsicht“ hatte der Bürgermeister der italienischen Stadt seinen rund 40.000 Einwohnern geraten, als Kimba am Wochenende durch die Straßen der Küstenstadt streunerte. Sein Tierpfleger Rony Vassallo glaubt jedoch nicht, dass die Bewohner je in Gefahr waren: „Wir hatten ihn immer unter Kontrolle und konnten ihn beruhigen, indem wir mit ihm sprachen.“ Es seien eher die Menschen auf der Straße gewesen, die die Sitaution angeheizt hätten: „Als einige Leute den Löwen sahen, fingen sie an zu schreien und zu fluchen und der Löwe wurde nervös.''

Vielmehr sei es sein Schützling gewesen, für den der Ausflug nicht ganz ungefährlich war. Die direkte Konsequenz für Kimba: Fasten! „Wir wussten logischerweise nicht, ob er draußen etwas gefressen hat, vielleicht ein giftiges Kraut, das ihm schaden könnte. Also haben wir ihn 24 Stunden lang mit leerem Magen gehalten, aber es geht ihm gut.“

Von der Aufregung um ihn scheint Löwe Kimba wenig mitbekommen zu haben: Ganz entspannt und mit wieder vollem Magen lässt er sich zurück im Käfig die italiensche Sonne auf den Pelz scheinen. (xas)