Für Kinder sind Geburtstage immer ein heißgeliebtes Ereignis – Kuchen, Kerzen, Geschenke und ringsherum die besten Freunde und die eigene Familie. Doch so wird Emily in diesem Jahr nicht ihren neunten Geburtstag feiern. Stattdessen verbringt sie diesen Tag als eine von dutzenden Geiseln in Gaza. Ihr Vater Thomas Hand, der seine Tochter fälschlicherweise für tot hielt, kämpft im Interview mit den Tränen. Er verspricht ihr die größte Geburtstagsfeier der Welt - wenn sie eines Tages nach Israel zurückkehrt.

Der 7. Oktober 2023 hat Thomas Hand zu einem anderen Menschen gemacht. Der Familienvater ist gebrochen, ihn plagen nun Sorgen, Ängste und die unerträgliche Ungewissheit. Als das Kibbuz Be’eri an diesem Oktobertag von Hamas-Terroristen überfallen wird, töten sie auch seine Tochter Emily (8), wie ihm kurz darauf mitgeteilt wird. In einem CNN-Interview ist er den Tränen nahe und sagt, die Todesnachricht sei ein „Segen“ und die beste Option, die er sich für seine Tochter wünschen kann.

Doch dann wird die Nachricht über Emilys Tod am 31. Oktober plötzlich revidiert. In einer offiziellen Nachricht der israelischen Armee wird der Familie mitgeteilt, dass sie doch keine Leiche von Emily gefunden haben. „Jetzt weiß ich, dass sie in Gaza und am Leben ist. Sie wird neun Jahre alt in den Tunneln. Sie wird nicht einmal wissen, dass sie Geburtstag hat. Sie wird keine Ahnung von Nacht, Tag oder Uhrzeit haben“, sagt Thomas Hand im Interview mit Reuters.

Für seine Tochter werde es keine Geburtstagsfeier, keine Geburtstagstorte und keine Freunde in der Nähe geben. Die Hoffnung, seine kleine Emily irgendwann wieder in den Armen zu halten, treibt den Familienvater an. „Wir werden sie zurückholen. Egal wann wir sie zurückbekommen, wir werden die größte Geburtstagsparty feiern, die die Welt je gesehen hat“, sagt ihr Vater mit zittriger Stimme.