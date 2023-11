ER hatte die Ehre Teil der Gästeliste sein zu dürfen.



Heidi Klum (50) hat ihrem Ruf als „Queen of Halloween“ am Abend (31. Oktober) wieder alle Ehre gemacht. Sie verwandelte sich in einen Pfau und hatte zehn Tänzer des Cirque du Soleil als Federn mit dabei. Zur Party eingeladen war auch Moderator und Entertainer Riccardo Simonetti (30). Und der hat im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verraten, was seine Höhepunkte waren…



