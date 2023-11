Aufatmen in Sietzsch (Sachsen-Anhalt)!

Dreieinhalb Wochen nach dem Mord an Tino E. (49) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Dieser stamme aus dem familiären Umfeld des Opfers, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mit. Seitdem in dem beschaulichen Dorf (rund 700 Einwohner, 20 Kilometer östlich von Halle/Saale) an Halloween die Tino E.s Leiche gefunden wurde, hatten sich Anwohner im Ort nicht mehr sicher gefühlt.

