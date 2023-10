Rund 4,3 Millionen Hessen waren am Sonntag dazu aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Umfragen kurz vor dem Wahlsonntag sahen die CDU um Ministerpräsident und Spitzenkandidat Boris Rhein als klaren Favoriten. Dahinter wurde ein enges Rennen um Platz zwei zwischen SPD, Grünen und AfD erwartet, was sich mit dem Wahlergebnis bestätigte. Derzeit regiert in Hessen eine schwarz-grüne Koalition.

Die Grünen waren in der vergangenen Regierungsperiode erstmals mit einem eigenen Ministerpräsidenten-Kandidaten, Tarek Al-Wazir, angetreten. Mit den Sitzen im Landtag wäre die Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition möglich. Aber auch eine große Koalition aus CDU und SPD hätte eine Mehrheit. Die CDU erhält laut den Prognosen 45 bis 52 Sitze im Landtag. Die SPD kommt auf 20 bis 23, die Grünen erreichen 19 bis 23 Mandate. Die AfD bekommt 20 bis 26 Sitze, die FDP 6 bis 8.