Mega-Dämpfer für die Ampel bei den Landtagswahlen: Wer nicht hören will, muss fühlen!

Das gilt auch die SPD-Spitzenkandidatin in Hessen, Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Sie und Teile der SPD-Führung wollten gegen allen Rat nicht wahrhaben, dass die Migrationsprobleme Deutschlands eine ganze Innenministerin fordern und ein Landtagswahlkampf aus der Opposition heraus eine in Hessen ganze Spitzenkandidatin. Am Ende blieben es Stückwerk und Überforderung auf beiden Feldern. Auch das haben die Wähler durchschaut, sie sind bei weitem nicht so blöd, wie smarte Wahlkampfmanager gern glauben. Blindheit kommt vor dem Fall.

Selbst die Kleinpartei FDP täuscht sich weiter in ihrer eigenen (potentiellen) Wählerschaft, dabei ist sie doch gar nicht so groß. Wenn Wahnsinn ist, immer wieder dasselbe zu tun, aber trotzdem ein anderes Ergebnis zu erwarten, dann muss man die FDP-Spitze um Parteichef Lindner wahnsinnig nennen. Nach jeder Wahlpleite der letzten 18 Monate verschärfte die Partei Ton und Gangart in der Berliner Regierungskoalition – und musste daraufhin die nächste Klatsche einstecken, am gestrigen Sonntag sogar gleich zwei. Wird sie ein weiteres Mal erklären, nunmehr die eigene Position in der Ampel-Regierung viel deutlicher zur Geltung zu bringen? Wenn sie so weitermacht, werden bald keine Landtage mehr übrig sein, aus denen sie fliegen kann. Die FDP droht an der eigenen Besserwisserei zu Grunde zu gehen.