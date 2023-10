Ein triumphaler Abend für die CDU, ein bitterer Abend für die SPD: Während die Union mit Ministerpräsident Boris Rhein in Hessen einen deutlichen Wahlsieg eingefahren hat, müssen die Sozialdemokraten ihr schlechtestes Landtagswahlergebnis in dem einst rot regierten Bundesland hinnehmen. Die AfD lag den Hochrechnungen nach auf Rang zwei. Die Grünen als bisheriger Koalitionspartner der CDU mussten Verluste hinnehmen. Der Wiedereinzug der FDP in den Wiesbadener Landtag stand auf der Kippe, Linke und Freie Wähler schafften den Sprung ins Parlament voraussichtlich nicht.

Nach Hochrechnungen von ARD und ZDF (19.24 Uhr und 19.27 Uhr) lag die CDU in Hessen bei 35,0 beziehungsweise 34,9 Prozent. Die Grünen kamen auf 14,9 bis 15,2 Prozent, die SPD auf 15,5 bis 15,6 Prozent. Bislang waren die 19,8 Prozent von 2018 das schlechteste Ergebnis der SPD in Hessen gewesen. Die AfD verbesserte sich deutlich auf 16,9 bis 17,2 Prozent. Die FDP kratzte mit 5,0 Prozent an der 5-Prozent-Hürde und musste um den Einzug in den Landtag bangen. Die Linken kamen auf 3,2 bis 3,3 Prozent, die Freien Wähler auf 3,5 Prozent.

SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser zeigte sich schwer enttäuscht. „Wir hatten viel Gegenwind, wir haben es in den Umfragen gesehen. Deswegen ist es auch nicht ganz so überraschend, aber trotzdem sehr enttäuschend“, sagte sie mit Blick auf das schwache Ergebnis ihrer Partei. Die SPD sei mit ihren Themen nicht durchgedrungen. Sie habe als Spitzenkandidatin eine besondere Rolle. „Mit dieser konnte ich euch leider nicht helfen in diesen Tagen“, sagte die Bundesinnenministerin vor Parteimitgliedern.

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann fordert die Ampel-Regierung erneut auf, sich mit der Opposition über das Migrationsthema zu verständigen. Das Ergebnis von Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) sei hervorragend, sagt er in der ARD.

Lese-Tipp: Was bedeutet der Ausgang der Landtagswahlen für Deutschland?