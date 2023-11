Hermann-Josef Tenhagen vom Ratgeber Finanztip rät Kunden, auf jeden Fall die Preise bei verschiedenen Händlern zu vergleichen: „Der normale Unterschied zwischen dem teuersten und preiswertesten Händler ist etwa 10 Cent. Das macht bei 3.000 Litern 300 € aus, die Sie da sparen können, wenn Sie den richtigen Händler haben.“

Zu lange mit dem Auffüllen zu warten, davon rät Tenhagen ab: „Also ganz ehrlich gesagt, ich würde nicht so lange warten, weil ich nicht glaube, dass es im Herbst so richtig viel besser wird. Und jetzt sind die Preise, gemessen an dem, was wir in der Spitze im Frühjahr gehabt haben, ja schon wieder ein Stückchen runter.“