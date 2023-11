Die Ermittler gehen aktuell von einem Raubüberfall aus. Bestätigt wurde dieses aber laut Zeitung noch nicht. Vielleicht erhoffte man sich das große Geld. Als Schauspieler war er sicher für kolumbianische Verhältnis wohlhabend.

Er spielte u.a im Drama „Lavaperros“ mit und war zuletzt auch Teil der Serie „Turbia“ auf dem Sender Telepacífico. Hier spielte er auch an der Seite des großen Schauspielers Álvaro Rodríguez. Die Filmwelt stand im also offen. Die Trauer über seinen Tod verarbeiten seine Fans im Netz. So schreibt ein User bei Instagram. „Oh mein Gott, wie traurig!! Gott helfe seiner Familie mit diesem schrecklichen Schmerz“. Ein anderer schreibt: „Das kann nicht sein, was ist mit Kevin passiert, nein, was ist in diesem Land los, um Gottes willen.“