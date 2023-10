Die Stadt von oben sehen und wie auf einer Landkarte den Straßen folgen und die wuselnden Menschen und Autos beobachten. Die Aussichtsplattform in der Kuppel des Neuen Rathaus bietet eine neue Perspektive auf Hannover. Ein echtes Highlight ist schon allein der Weg nach oben. Mit dem Bogenaufzug geht es hoch auf 90 Meter! Von dort lassen sich die historischen Gebäude der Altstadt aus der Vogelperspektive zu sehen und den Blick über den Maschsee bis zum Horizont schweifen.

Die Silhouette des Michel kennt in Hamburg wohl jeder. Der markante Turm ist eins der Wahrzeichen der Stadt. Von seiner offenen Aussichtsplattform lässt es sich gut in die Weite blicken. In 83 Metern Höhe erkennt man die nahegelegenen Landungsbrücken eben so gut wie die Kräne des Hafens.