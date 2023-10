Wombats gelten als die Maulwürfe Australiens: „Dort drüben in Down Under sind die Tiere gar nicht so beliebt, weil sie wie bei uns die Maulwürfe eben alles untergraben“, erklärt Zoo-Pressesprecherin Yvonne Riedelt unserer RTL-Reporterin. So hat es sich auch Wombat-Dame Maya mit ihrem Baby in einer selbstgegrabenen Erdhöhle gemütlich gemacht. Wombats sind Beuteltiere: Mütter tragen nach der Geburt ihren Nachwuchs zunächst in ihrem Beutel mit sich herum.