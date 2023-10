Die Asklepios-Klinik-Gruppe bestätigt auf RTL-Anfrage, dass am 12. September vier Operationen aufgrund von Mangel an sauberem OP-Besteck verschoben werden mussten. Kein Einzelfall: „Wir bedauern sehr, dass in den vergangenen Wochen in der Asklepios Klinik Altona hin und wieder Operationen auch kurzfristig verschoben werden mussten“, erklärt uns Pressesprecher Mathias Eberenz: „Personalausfälle und Lieferengpässe lassen uns manchmal keine andere Wahl.“

Andere Kliniken scheinen mit dem Mangel besser umzugehen: Laut Abendblatt-Informationen mussten die anderen Hamburger Kliniken noch keine Operationen verschieben. Annegret Eggers hat kein Verständnis für die Begründung der Klinik.