Laut der Ermittler soll sich die Tat so zugetragen haben: Um kurz vor zwölf Uhr am Donnerstag spricht der Mann das Mädchen über einen Zaun hinweg an. Dann ergreift er den Arm des Mädchen, will dass es mitkommt, doch das Kind kann sich losreißen. Der Unbekannte rast mit einem schwarzen Kleinwagen davon. Das Mädchen wendet sich sofort an eine Lehrerin, die die Polizei alarmiert.

