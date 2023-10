Der Sandmoorweg in Hamburg-Rissen liegt in einer beschaulichen Wohngegend. Aus den Fenstern der aneinandergereihten Einfamilienhäuser blicken die Anwohner auf das Waldgebiet des Klövensteener Gehege. Gegen halb neun am Donnerstagabend (26. Oktober) durchbricht ein unverfrorenes Verbrechen diese Idylle. Zwei Männer machen sich am Hintereingang eines der Wohnhäuser zu schaffen: Sie brechen in das Zuhause eines älteren Ehepaars ein.

