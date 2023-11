Einbruchsschutz muss nicht teuer sein: Diese Tipps helfen gegen Einbrecher

Nachdem die Einbruchszahlen in Deutschland über Jahre besorgniserregend angestiegen waren, zeichnet sich in den vergangenen Jahren ein rückläufiger Trend ab. Ein Grund: Einbruchsversuche scheitern häufig - Experten führen das auch darauf zurück, dass sich viele Wohnungs- und Hausbesitzer inzwischen besser schützen, etwa mit sichereren Fenstern und Türen. Das Verständnis der Wichtigkeit von Rollzapfen, Pilzkopfzapfen und Co. in den Zugängen zum Haus hat sich geschärft. RTL.de erklärt, dass ein sicherer Einbruchsschutz nicht unbedingt teuer sein muss und zeigt günstige Schutzmaßnahmen.