Am Rande der Urteilsverkündung in Hamburg trifft unser Reporter Doreen S. – ihre Tochter habe ebenfalls Musikunterricht beim Täter gehabt, sei aber zum Glück nicht unter den Opfern. Doreen S. ist enttäuscht vom Urteil des Hamburger Landgerichts:„Die Kinder sind in dreieinhalb Jahren nicht durch mit der Geschichte, die sind auch wahrscheinlich auch in 30 Jahren nicht durch damit". Die Mutter wünscht sich eine Sicherheitsverwahrung für den Täter – sie habe erlebt, wie hartnäckig der 52-Jährige ist.

