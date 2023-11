War es eine Gruppenvergewaltigung?

Die 17 und 18 Jahre alten Frauen sind am Sonntagmorgen (12.11) im thüringischen Gera auf dem Heimweg von einer Party. „Zwei bislang unbekannte Männer ausländischer Herkunft“ – so heißt es in einer Mitteilung der Polizei – sollen sie zunächst angesprochen haben. Weitere Männer seien dann dazugekommen und hätten beide gegen ihren Willen in eine Wohnung gedrängt. Dort sei es jeweils zu sexuellen Übergriffen gekommen. Die mutmaßlichen Täter sind noch nicht gefasst.

