Große Angst vor sinkender Lebensqualität - Deutsche fürchten düstere Zukunft

Und der Blick in die Zukunft ist sogar noch pessimistischer. 71 Prozent der Deutschen rechnen damit, dass es uns in Zukunft schlechter gehen wird als heute. Besonders schlecht sehen die Zukunftschancen die 45-59-Jährigen. Mehr als drei Viertel gaben in dieser Altersgruppe an, dass jüngere Generation in Deutschland künftig einen schlechteren Lebensstandard haben werden als heute.

Fest machen lässt sich dieser Pessimismus unter anderem auch am schlechten Zustand (teilweise) öffentlicher Einrichtungen und Institutionen. 40 Prozent der Deutschen gaben nämlich an, sich in den vergangenen Monaten über Bus, Bahn und Zug geärgert zu haben, 30 weitere über Ämter und Behörden.