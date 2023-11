Mit einem schwarz-weißen Palästinensertuch um den Hals zeigt sich die Schwedin Greta Thunberg am Sonntag den Teilnehmenden ihrer geplanten Klima-Kundgebung in Amsterdam. Die Klimaschutzbewegung habe die Pflicht, „auf die Stimmen jener zu hören, die unterdrückt sind und die für Frieden und Gerechtigkeit kämpfen“, sagt sie in das Mikrofon. Dann gibt sie das Mikrofon an eine Frau weiter, die ebenfalls ein Palästinensertuch trägt und behauptet, Israel begehe in ihrem Land einen „Völkermord.“ Weiter sagt sie, Israel greife gezielt Krankenhäuser und Zivilisten an.

Viele Teilnehmer der Klima-Kundgebung reagieren erzürnt und empört auf die Anschuldigungen. Plötzlich springt ein Teilnehmer auf die Bühne und ruft ins Mikrofon: „Ich bin für eine Klimademonstration hierher gekommen, nicht um politische Ansichten zu hören.“