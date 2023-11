Nach dem Besuch in der Pizzeria in Ariano Irpino (Italien) fühlt sich das Ehepaar krank, schreibt die italienische Zeitung Corriere della Sera. Der Mann und die Frau haben starke Magenschmerzen mit Krämpfen und gehen in ein Krankenhaus, heißt es. Doch scheinbar werden sie nicht ernst genommen: Zwei Mal wird das Paar ohne eine Behandlung wieder nach Hause geschickt. Drei Tage später stirbt die 46-Jährige in der Notaufnahme. Die Ärzte können die Frau nicht retten.

Lese-Tipp: Lebensmittelvergiftung: Das können Sie dagegen tun

Auch der Mann ist mittlerweile in einem Krankenhaus aufgenommen worden. Sein Zustand sei kritisch, aber er könnte überleben, schreibt die italienische Presse.