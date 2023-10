Donnerstagabend (20. Oktober) alarmiert ein 23-Jähriger die Polizei. In einem Mehrparteienhaus in der Schilgenstraße in Osnabrück (Niedersachsen) soll es zu häuslicher Gewalt gekommen sein, so die Polizei. Als die Beamten eintreffen, steht ein 52-jährger Mann und dessen 17-jährige Tochter vor dem Haus. In der Wohnung finden sie ihre 50-jährige Mutter. Sie ist schwerverletzt, wurde vermutlich mehrmals mit dem Messer getroffen. Trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen stirbt sie wenig später im Krankenhaus.

Lesen Sie auch: Todesschuss auf Ehefrau (37) auf offener Straße