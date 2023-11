Seit vier Jahren trinkt Beauty-Bloggerin Natasha täglich zwischen zwei und vier Litern Pepsi Max, wie Jam Press berichtet. Jetzt hat die 20-Jährige auch in einem TikTok-Video über ihre Sucht gesprochen und erzählt, dass sie schlimme Entzugserscheinungen wie Migräne, Zittern und Schwitzenb bekommt, wenn sie 24 Stunden keine Pepsi trinkt. Sie brauche Pepsi Max wie die Luft zum Atmen, sagt sie selbst in dem vielfach geteilten Clip.

Angeblich habe ihre Abhängigkeit mit einer einfachen Empfehlung eines Arztes begonnen, ihren niedrigen Blutzuckerspiegel anzukurbeln: „Mir wurde geraten, zuckerhaltige Getränke zu trinken, also habe ich das jeden Tag gemacht, aber das führte schließlich dazu, dass ich süchtig wurde", so Natasha gegenüber NeedToKnow.co.uk. Nachdem sie nicht mehr mit dem Kosum der Softdrinks aufhören konnte, sei sie zur Light-Variante Pepsi Max übergegangen. Sie selber sagt: „Es ist eher eine Sucht nach kohlensäurehaltigen Getränken als eine spezielle Pepsi Max-Sucht.“ Gut ist der übermäßige Konsum ganz offensichtlich nicht. „Mein Herzschlag ist sehr schnell. Schon wenn ich die Treppe hinaufgehe, werde ich fast ohnmächtig“, so Natasha zu Jam Press.

Lese-Tipp: Chinese nach Cola-Überdosis tot: Experte zweifelt