Mutzen wurde in einem Kamin gefunden und hat kein Fell mehr. Delion zu RTL: „Entweder ist sie vergiftet durch diesen Kaminruß. Wir wissen es nicht genau. Ein Pilz ist es nicht.“ Und sie kann nicht fliegen. Denn Mutzen und ein paar ihrer Mitbewohner hier haben Rachits, also schiefe Flugknochen. Damit die sich wieder regenerieren können, hält die Päpplerin sie mit Hilfe von Wärme wach. Dann dürfen sie auch sogar mal mit in ihr Wohnzimmer. Damit Mutzen und ihre anderen Schützlinge das Fliegen wieder lernen, hat die 52-Jährige in ihrem Keller einen 15 Quadratmeter großen Flugraum eingerichtet. Deshalb bringen sogar andere Päppler ihre Fledermäuse zu ihr nach Henstedt-Ulzburg.

Lest auch: Falsche Hilfe im Herbst: Womit Sie Igeln mehr schaden als helfen

Ihre kranken Schützlinge misst und wiegt Antje Delion regelmäßig, dokumentiert alles in einem kleinen Buch. Delion: „Mutzen hat jetzt ein halbes Gramm zugenommen. Das ist extrem viel.“ Aber: Erst, wenn alles stimmt, können die Wildtiere freigelassen werden. Und die Fledermaus-Päpplerin hat wieder Platz für neue Sorgenkinder, um sie gesund zu pflegen.