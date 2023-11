5000 Euro für jedes Jahr des Verschwindens und der Ungewissheit, insgesamt 75.000 Euro - so viel fordert Peggys Mutter laut Bild von Manuel S.. Dem Mann, der zugab, den leblosen Körper des Mädchens von einem zuerst verurteilten und später freigesprochenen Mann aus Lichtenberg entgegengenommen zu haben. Und am 7. Mai 2001 im Thüringer Wald vergraben zu haben. Der 46-Jährige widerruft sein Geständnis wenig später. Das Verfahren wird 2020 eingestellt.

Was bleiben, sind 15 Jahre, in denen Susanne Knobloch nicht wusste, was mit ihrer kleinen Tochter passiert ist. Jahre, in denen sie sogar selbst als Täterin verdächtig, angefeindet und auf der Straße bespuckt wurde. All das soll laut Bild seine Spuren hinterlassen haben: Angstzustände, Schweißausbrüche, Schlaflosigkeit und Depressionen. Es folgen Therapie, eine Krebserkrankung und Probleme mit dem Herzen. Dafür will sie laut Bild jetzt Schmerzensgeld.

