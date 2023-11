Ex-US-Außenminister Henry Kissinger ist tot

Ex-US-Präsident George W. Bush hat den verstorbenen früheren Außenminister Henry Kissinger gewürdigt. „Mit dem Tod von Henry Kissinger hat Amerika eine der verlässlichsten und unverwechselbarsten Stimmen in Fragen der Außenpolitik verlore“, teilt Bush am Mittwoch (29. November) in Dallas mit.

Lese-Tipp: George W. Bush: Vom umstrittenen US-Präsidenten zum Porträtmaler

Kissinger hat in den Regierungen zweier US-Präsidenten gearbeitet und viele weitere beraten, schreibt Bush, der ebenfalls von Kissinger beraten wurde. „Ich bin dankbar für diesen Dienst und Rat, aber am dankbarsten bin ich für seine Freundschaft.“