Ex-„Nu Pagadi“-Sängerin bricht mit Familie: Hat Doreen Steinert das je bereut?

Letztes Jahr machte sie bei „Promi Big Brother“ mit und öffnete sich so sehr wie noch nie zuvor. So sprach sie über ihre Essstörung und über ihre Familie. Denn: Doreen Steinert hat keinen Kontakt mehr zu ihnen. Danach hielt sich die Sängerin aber weiterhin bedeckt. Bis jetzt.



„Wenn man sich nicht mehr mit seiner Familie identifiziert, sondern zu sich selber steht, gut behandelt werden zu wollen – und das durchzusetzen – dann ist das eine ganz tolle Reise, die ich jedem nur empfehlen kann, der ähnliches erlebt hat. Und auch keine schöne Kindheit hatte“, erzählt Doreen Steinert im Interview mit RTL.



