Einer, der der Musik treu geblieben ist, ist Pat Boinet – auch wenn anfangs nicht als Sänger. „Die erste Zeit war an Musik machen nicht zu denken, da für mich die Luft erst mal raus war und die Lust aufs Musikmachen verdorben war“, verrät er im Interview mit RTL. Zunächst sei er in seinen alten Job in der Veranstaltungstechnik zurückkehrt, und ging mit mehreren Rockbands auf Tournee – unter anderem ein paar Jahre mit „The BossHoss“. Zudem habe er sich zum Industriekletterer ausbilden lassen und später zum Bühnen-und Beleuchtungsmeister weitergebildet.

Hauptberuflich arbeitet Pat als Beleuchter – seit etwa zwei Jahren im Opernhaus Zürich. Doch seine Leidenschaft zur Musik wurde vor rund zehn Jahren mit seinem Umzug in die Schweiz neu entfacht. „Ich habe mich zunächst einer Cover-Band in Davos angeschlossen und später dann einer Band aus Winterthur, „Zoma“, in der ich noch heute singe und mit der wir, mit unseren eigenen Songs, kurz vor Corona ein Album in Berlin aufgenommen haben“, erklärt er uns. „Zoma“, bestehend aus fünf Mitgliedern, ist eine Rockband mit verschiedenen Einflüssen aus Metal, Stoner-Rock und „hier und da auch New-Metal würde ich sagen“.

Privat läuft es für den Künstler ebenfalls richtig rund. „Mich zog es in die Schweiz. Vorrangig wegen der Liebe. Ich bin seit 2018 mit eben dieser Liebe verheiratet, und wir haben kürzlich ein Töchterchen bekommen“, gibt Pat preis.