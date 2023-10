Dieses Verhalten zeugt von echter Charakterstärke!

Für Officer Carl Fayette und sein Kollege Eleodoro Mata des New Yorker Polizeidepartements ist es keinesfalls ein leichter Einsatz in Manhattanville. Als ein Mann von der Brücke springen will, stehen sie ihm für fast 40 Minuten zur Seite, bis schließlich die Rettung naht. Der Mann wird gerettet und in Sicherheit gebracht. Warum Fayette danach in den Armen seiner Kollegen zusammenbricht – im Video. (naw)