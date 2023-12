Problematisch dabei ist, dass das Handy von Emily ausgeschaltet ist. Somit kann das Mädchen nicht geortet werden oder auf einen Anruf reagieren. Dass Emily von zu Hause ausgerissen ist, glaubt die Polizei nicht: „Sie ist wirklich ein sehr zuverlässiges Mädchen, so dass wir da auch wirklich höchst alarmiert sind und bisher keinerlei Ansätze hatten, dass sie sowas in der Vergangenheit schon mal getan hat oder da längere Zeit irgendwie abwesend gewesen ist“, erklärt Polizist Patrick Martin. „Das ist für uns und auch für die Eltern das erste Mal. Und das ist das, was uns eben wirklich stark beunruhigt.“

