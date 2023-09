Wie die Gendarmerie Schirmeck mitteilte, hatte Lina „keine familiären Probleme“. Als Einzelkind lebte die Teenagerin bei ihrer Mutter, die ein inniges Verhältnis zu ihrer Tochter hatte, wie sie französischen Medien berichtet: „Ich möchte meine Tochter zurück, ich möchte, dass sie in meiner Nähe ist. Das ist etwas, was ich niemandem wünsche, es ist ein großer Schmerz“, sagte Linas Mutter einem französischen Fernsehsender. Auch Linas Freund, der den letzten Kontakt mit ihr hatte, ist in großer Sorge und kann seit ihrem Verschwinden kaum mehr schlafen.