Was ist mit seiner Freundin Lina passiert ist – diese Frage quält Tao. Für ihn steht fest: Er will sich an der Suche beteiligen. Sich ausruhen, das kommt offenbar nicht in Frage. Denn: „Schlafen heißt nicht suchen“, sagt er im Interview mit TF1. Die Sorge treibt ihn um – und auch Linas Mutter ist verzweifelt. „Ich will sie in meinen Armen halten, ich will meine Tochter zurück“, sagt sie im Interview mit TF1 und kämpft mit den Tränen.