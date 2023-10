Elbtunnel-Brand in Hamburg! Das Feuer ist gelöscht

Im Elbtunnel brennen zwei Autos lichterloh!

Am Donnerstagmorgen (19.10.) fangen zwei Autos in der Tunnelröhre in Fahrtrichtung Norden Feuer. Großalarm für die Hamburger Feuerwehr und den Rettungsdienst. Mittlerweile gibt die Polizei Entwarnung: Das Feuer ist gelöscht, die 4. Röhre in Richtung Süden ist wieder befahrbar.