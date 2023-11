Eine Woche lang satt werden für 50 Euro: Schafft das eine Familie mit diesen Rezepten?

Zutaten:

1 gelbe Paprika

1 rote Paprika

1 Zwiebel

3 EL Tomatenmark

250 g Basmatireis

Zubereitung: Die Zwiebel in kleine Stücke schneiden. Die Paprika waschen und in dünne Streifen schneiden. Öl in einer Pfanne erhitzen. Die Zwiebel darin glasig dünsten und allmählich die Paprika dazu geben und das Tomatenmark einrühren und mitdünsten. Währenddessen den Reis nach Packungsanleitung kochen. Paprika in der Pfanne immer wieder gut umrühren und bei Bedarf Wasser dazu geben. Am Ende den fertigen Reis in die Pfanne geben und alles noch mal erhitzen und gut durchmischen. Mit Salz und Pfeffer würzen.