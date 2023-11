Ich möchte jetzt nicht zu viele Einzelheiten verraten, sonst würde ich diejenigen schon warnen. Wir haben mehrere Themen, die so drastisch und so grausam, zum Teil entsetzlich sind, dass wir die in Arbeit haben. Und das ist sehr weit gefächert. Wir leben zum Glück in einer Demokratie, wir können etwas verändern, auch wenn man versucht, uns einzuschüchtern.

Es gab Fälle, wo ein Krankenhauskonzern uns mehr als 120 Schreiben über Anwälte zukommen ließ. Oft ist es so, dass die, die am meisten Dreck am Stecken haben, versuchen uns einzuschüchtern und eine Veröffentlichung zu verhindern. Aber in diesen Fällen sagen wir immer: jetzt erst recht.